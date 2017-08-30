Летом - праздник под открытым небом

27 августа на площадке возле областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова в рамках Всероссийской акции «Ночь кино» с участием Передвижной детской библиотеки состоялся праздник «Солнечная, голубая, зеленая, живая - такого цвета моя планета!».

Праздник под отрытым небом организовала Мурманская областная детско-юношеская библиотека. В ходе праздника, который также посвящен Году экологии в России, на «Литературной рыбалке» юные мурманчане вспомнили героев книг, так или иначе связанных с различными водоемами.

Участники праздника понаблюдали за чудесными превращениями воды в серии опытов «Волшебные пузырьки».

В читальном зале под открытым небом для гостей праздника была приготовлена занимательная игротека «В мире животных».

Рядом ребят и их родителей ждали необычные ЭКО-пазлы, скрывающие каверзные вопросы.

Затем все желающие приняли участие в акции «Салатовая лента», посадив в горшочек с землей маленькое зернышко. Понаблюдать за растением можно будет в отделе психологической поддержки чтения областной детско-юношеской библиотеки.

Завершилось мероприятие фотографией на память у библиобуса Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.