Летом дети скучать не будут

Областные учреждения культуры подготовили для юных мурманчан, оставшихся на лето в городе, обширную культурную программу. Ежегодно с июня по август областные учреждения культуры проводят для школьников, посещающих оздоровительные лагеря при средних общеобразовательных учреждениях города Мурманска, разнообразные развлекательные и познавательные мероприятия.

Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова приглашает юных северян, оставшихся на лето в Мурманске, принять участие в фестивале организованного детского досуга «Планета солнечного лета».

Для ребят будет организована обширная программа: игры по станциям, конкурсы рисунка на асфальте, танцевальные батлы, песенные конкурсы, познавательно-игровые и развлекательные программы, квест-игры, эрудит-шоу, занимательные викторины и многое другое. Мурманские школьники смогут исполнить известные песни из мультфильмов, получить знания об окружающем мире, совершить увлекательное путешествие по Мурманску, познакомиться с его достопримечательностями, узнать об истории появления символов России и Кольского Заполярья.

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке ребят разных возрастов ожидают интерактивные занятия и викторины, акции, тренинги, презентации новых книг, книжные и виртуальные путешествия, прогулки по музеям библиотеки, игры, а также мероприятия к памятным датам в истории страны и познавательные часы.

6 июня, в Пушкинский день, в 11.00 на Аллее писателей перед зданием библиотеки состоится Старт летних чтений «Лето с книгой - 2017». В нем примут участие как дошкольники, так и отряды детских оздоровительных лагерей от начальных классов до среднего школьного возраста. Также состоится ряд мероприятий, посвященных жизни и творчеству великого русского поэта.

Целый комплекс мероприятий посвящен Году экологии в России и вопросам безопасного поведения детей в сети Интернет, дома и на улице.

Мурманская областная научная библиотека предлагает детям провести увлекательное лето в библиотеке.

Ребят ждут неформальные экскурсии «Посмотри на город сверху» и «Арт-объекты «Научки», нескучные уроки «Встречи на лестнице» познавательные игры и конкурсы на любые темы, викторины и презентации наиболее красочных изданий, фирменный литературный квест в стиле фэнтези.

На одном из этажей библиотеки развернется настоящая «котовасия». Ребята увидят выставку разнообразных фигурок кошек из частной коллекции: около 300 экземпляров из стекла, керамики, дерева, металла, меха.

Летом в библиотеке будут работать выставки молодых мурманских художников Екатерины Панфиловой и Дмитрия Новицкого.

В течение летних каникул в Мурманской государственной областной специальной библиотеке для слепых и слабовидящих будут проходить литературно-музыкальные вечера, познавательные занятия, часы чтения и игры, мультимедийные экскурсии по заповедным местам родного края.

В преддверии Дня России, 8 июня, пройдет познавательный час «Я горжусь тобой, Россия», на котором библиотекари познакомят детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья с государственной атрибутикой и национальной символикой.

Для детей, оставшихся на лето в Мурманске, Мурманский областной художественный музей подготовил увлекательные занятия, которые познакомят ребят с народными традициями России и историей национальных праздников.

До 23 июля в музее будет работать интерактивный выставочный проект «Шерстяное тепло». Для детей в рамках работы выставки подготовлено специальное занятие «Барашки, овечки – на шубке колечки», посвящённое долгому и удивительному пути от стрижки овцы до создания готовой одежды. Интерактивная выставка приглашает включиться в увлекательный мир создания шерстяного тепла - выполнить творческие задания, пополнить словарный запас, собрать пазлы, отгадать кроссворды и порисовать.

Отдел народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея приглашает посетить мастер-классы по изготовлению текстильных игрушек и поясов в различных техниках, а также видеолектории, посвящённые народному искусству.

В Выставочном зале художественного музея для юных мурманчан пройдут интерактивные лекции, посвященные различным видам, жанрам и техникам изобразительного искусства.

В период летних каникул в Мурманском областном краеведческом музее для ребят будут организованы экскурсии по стационарным экспозициям и временным выставкам, в Региональном детско-юношеском центре краеведения музея будут проходить музейные занятия с просмотром учебных фильмов, посвящённых природе и истории Мурманска и Мурманской области. На музейных занятиях школьники узнают о коренных жителях Кольского края - саамах, о традициях и быте поморов. Полученные знания они смогут применить на тематических мастер-классах.

3 июня в музее пройдёт день открытых дверей, приуроченный к Международному дню защиты детей. Школьники познакомятся с природой Кольского Севера, узнают о рождении города Мурманска, о его развитии, об основных занятиях жителей города-труженика, о военных страницах в истории города и о его символике.

В завершение творческого сезона разнообразную программу подарят юным зрителям мурманские театры и областная филармония.

В июне ребят ожидают красочные и интересные спектакли Мурманского областного театра кукол: «Пастушка и трубочист», «Королевские зайцы», «Всё кувырком». Особенным подарком мурманским школьникам станет возможность самыми первыми увидеть 17 июня премьеру спектакля «Гадкий утёнок».

С 7 по 17 июня Мурманский областной драматический театр приглашает ребят, отдыхающих в детских оздоровительных лагерях, на детские спектакли «Иван-царевич и Серый волк», «Осторожно: дети!», «Ищи ветра в поле», «Чудеса на Змеином болоте», «О том, как Змей Горыныч жениться собрался, а Иван-пожарный ему помешал», «Бременские музыканты». 17 и 18 июня школьники станут первыми зрителями новой музыкальной сказки «Зачарованное царство». Премьера спектакля в 12.00.

Мурманская областная филармония подготовила для ребят из летних оздоровительных лагерей 4 концерта.

1 июня с новой программой «Праздник непослушания» выступит ансамбль «Легкие люди». В программу вошли популярные песенки из мультфильмов Г. Гладкова. В. Шаинского, Е. Крылатова, стихи детских поэтов. 5 июня ребят пригласят на концерт «Веселая прогулка» (инструментальные и вокальные сочинения для детей). В исполнении музыковеда Светланы Бобрицкой ребята также услышат стихи, разгадают музыкальные загадки, поучаствуют в интерактивных играх. Такой же концерт состоится 7 июня в средней коррекционной школе № 27. А к учащимся средней школы № 56 приедет в гости ансамбль «Мурманск-классик-квинтет». Мурманские музыканты во главе с актером Андреем Бобровым исполнят музыкально-литературную композицию по сказке Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».