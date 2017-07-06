Летом можно отдыхать и знаний набирать

Сегодня воспитанники детского оздоровительного лагеря с дневным пребыванием при гимназии № 8 побывали с экскурсией в старейшей муниципальной стоматологической клинике «Дента».

Сейчас в лагере идёт вторая смена, для 135 юных мурманчан со всех округов города это прекрасная возможность весело провести время, поучаствовать в массе интереснейших состязаний, конкурсов, мастер-классов и экскурсий, которые помогут им сориентироваться с выбором дальнейшей профессии.

– Детям очень интересно узнать, как работает стоматология, – рассказала директор муниципальной стоматологии «Дента» Татьяна Елпанова. – Возможно, некоторые из них свяжут свою дальнейшую жизнь с медициной и в будущем станут моими коллегами.

Помимо ознакомительного осмотра учреждения с ребятами провели профилактическую беседу о важности тщательного ежедневного ухода за полостью рта.

Напомним, этим летом на базе школ и гимназий Мурманска открыто 13 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, в них отдохнут 1740 юных горожан.