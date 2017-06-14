Летом некогда скучать

Сегодня специалисты областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова подготовили для школьников из летних оздоровительных лагерей разнообразную культурную программу.

В 10 и 11 часов в фестивальном зале для ребят будет работать мастерская творческих каникул «Природа дарит вдохновение». Мальчишки и девчонки создадут красивые фигуры из воздушных шаров и узнают много нового о самих шариках: какие виды шаров существуют, кто их придумал и какие «шариковые» рекорды поставили люди.

В 11 часов в малой гостиной на познавательной программе «Символы России и Мурманской области» ребята узнают историю официальных символов России и Мурманской области, примут участие в викторине, где смогут показать свои знания.

В 12 часов в зооуголке пройдёт познавательная программа «Зелёные уроки», на которой дети познакомятся с обитателями юннатского кружка, узнают, чем разные виды попугаев отличаются друг от друга, почему сухопутная черепаха не плавает, и зачем рыбам нужен воздух. Ребята увидят растения, которые растут в Зимнем саду областного Дворца, примут участие в интерактивной игре «Полезные свойства растений» и отгадают загадки о природе родного края.