Летом некогда скучать

Ребята из оздоровительного лагеря школы № 27 приняли участие в командной игре «Что? Где? Когда?». Она состоялась на базе Дома культуры «Первомайский». Интеллектуальные состязания, темой которых стал город-герой Мурманск, состояли из трех раундов. Юным знатокам предстояло ответить на десять вопросов. По аналогии с телевизионной версией на обсуждение участникам давалась одна минута. Школьники показали высокий уровень знаний в истории и географии родного края.

По итогам соревнований звание «Лучший знаток» получили: Дарья Якович, Егор Емельяненко и Виктория Грунина.

Ежегодно в городском бюджете предусматриваются денежные средства для организации отдыха юных мурманчан, ведь оздоровление детей – одна из важнейших задач администрации заполярной столицы. Ребятам важно провести каникулы не только с удовольствием, но и с пользой для здоровья.

Летом на базе школ и гимназий Мурманска открыто 13 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей, в них отдохнут 1740 юных горожан. Стоимость родительской платы остается неизменной в течение нескольких лет, она по-прежнему составляет 1050 рублей за всю путевку.

– Для ребят, которые остались на лето в Мурманске, это прекрасная возможность весело провести время, поучаствовать в массе интереснейших состязаний, конкурсов, мастер-классов и, конечно, найти новых друзей, – отметила директор средней общеобразовательной школы № 5 Ирина Ускова.