Лейтенант внутренней службы Павел Епифановский, сотрудник регионального УФСИН победил в соревнованиях по бегу в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербургском институте повышения квалификации работников ФСИН России прошли лично-командные соревнования по легкоатлетическому кроссу среди обучающихся института. В забеге на 1000 метров приняли участие 75 слушателей, проходящих первоначальную подготовку и повышение квалификации на базе института.

Самым быстрым участником состязания стал сотрудник отдела специального назначения УФСИН России по Мурманской области лейтенант внутренней службы Павел Епифановский. Результат Павла, опередившего ближайшего преследователя на 5 секунд, - 3,04 минуты.

Победитель недавно зачислен в ряды бойцов спецназа мурманского УФСИН после успешного преодоления им вступительных испытаний, и в настоящее время он проходит первоначальное профессиональное обучение. Павел Епифановский активно занимается различными видами спорта, среди которых любимыми являются бег и плавание.