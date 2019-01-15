Всем по иордани – в Мурманской области определены места массового купания на праздник Крещение ГосподнеМинстрой РФ хочет повысить тарифы на капремонт домов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика15.01.19 08:15

Льготы для северян предпенсионного возраста будут сохранены

С 1 января 2019 года вступили в силу изменения в законах Мурманской области, регулирующие условия и порядок предоставления мер социальной поддержки людям старшего возраста. Вчера  на оперативном совещании в областном правительстве обсудили вопрос сохранения льгот для новой категории граждан – предпенсионеров.

«Основное содержание этих изменений заключается в том, что мы уходим от привязки права на меры соцподдержки к статусу пенсионера, сохраняем возможность предоставления льгот северянам вне зависимости от повышения пенсионного возраста», – отметила Марина Ковтун.

О мерах поддержки северян старшего возраста в свете вступления в силу нового федерального пенсионного законодательства рассказал министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Как и раньше, ежемесячные денежные выплаты (региональную ежемесячную денежную выплату, ежемесячную жилищно-коммунальную выплату) смогут получать региональные льготники (ветераны труда), женщины с 50 лет, мужчины с 55 лет. Будут получать меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и бывшие специалисты государственных областных и муниципальных учреждений при соблюдении законодательно установленных условий (также проживают по месту жительства или месту пребывания в сельских населенных пунктах; не менее 10 лет проработали в сельской местности; на момент увольнения им предоставлялись указанные меры социальной поддержки). Не будут ущемлены и получатели компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, в том случае если он совместно проживают с лицами предпенсионного возраста. При этом право на получение мер социальной поддержки в отношении ветеранов труда и ветеранов труда Мурманской области, достигших возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин, сохраняется в том случае, если размер их дохода ниже или равен 2,5-кратной величине прожиточного минимума. В настоящее время в регионе величина прожиточного минимума для трудоспособного населения установлена на уровне 15439 рублей. Таким образом, 2,5-кратная величина прожиточного минимума составляет 38597,5 рубля.

С 2019 года для получения мер социальной поддержки те ветераны труда и ветераны труда Мурманской области, которым не назначена пенсия, ежегодно будут подтверждать размер своего дохода (как правило, это сведения о заработной плате). После подтверждения льготниками факта назначения им пенсии в соответствии законодательством Российской Федерации меры социальной поддержки будут предоставляться независимо от размера их дохода. Консультацию специалистов можно получить по телефонам центров социальной поддержки населения, которые размещена на сайте министерства.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаДень российской печати, или Девять яиц в коробке
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...Общество явно не любит власть и терпеть не может бизнес, или Герои нашего времени
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Екатерина Немченко, водитель-ветеран наземного ГЭТа; ас. прима за штурвалом электролайнера
15.01.19 12:41
Здравствуйте, мои любимые и всегда желанные пассажиры цивилизованного ОТ, пользующиеся услугами ОА "Электротранспорт". Увидела я и мои коллеги по работе и общей борьбе за пассажиров репортаж о визите
Комментарий к новости:Общественный транспорт обновляется и преображается
Мимо проходящий
15.01.19 07:22
Современная журналистика перестала быть зеркалом, отражающим реальную жизнь общества. Сегодня она больше похожа на детскую игрушку калейдоскоп - устройство, которое состоит только не из трёх зеркальн
Комментарий к новости:День российской печати, или Девять яиц в коробке
Клеопатра
14.01.19 22:25
Оценки даны еще, по моему мнению, мягкие. В нашей среде взаимоотношения ещё хуже, чем написал автор, профессиональная журналистика быстро размывается, скатывается в чернуху, так как легко переписать п
Комментарий к новости:День российской печати, или Девять яиц в коробке
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3112345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Фидель Кастро: Куба - любовь моя». Документальный фильм (16+)15:55«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиФонд национального благосостояния в декабре сократился на 531,7 млрд рублей-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 11 копеек, евро - почти на 12 копеек-PRO ЭнергетикуНа гидростанциях филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» завершился основной этап внедрения современных систем контроля работы гидроагрегатов-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 15 января-PRO Нефть и газПроект перегрузочных СПГ-комплексов в Арктике может войти в план развития инфраструктуры-PRO ЗаконыМинстрой РФ хочет повысить тарифы на капремонт домов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
11.01.19: Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила восстановить историческое звание главы прокуратуры – генерал-прокурор. «Бояться …будут точно больше», - сказала она. А как Вы считаете, какую приставку надо дать прокурорам, чтобы их все боялись?Проголосовало: 145 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика