Льготы для северян предпенсионного возраста будут сохранены

С 1 января 2019 года вступили в силу изменения в законах Мурманской области, регулирующие условия и порядок предоставления мер социальной поддержки людям старшего возраста. Вчера на оперативном совещании в областном правительстве обсудили вопрос сохранения льгот для новой категории граждан – предпенсионеров.

«Основное содержание этих изменений заключается в том, что мы уходим от привязки права на меры соцподдержки к статусу пенсионера, сохраняем возможность предоставления льгот северянам вне зависимости от повышения пенсионного возраста», – отметила Марина Ковтун.

О мерах поддержки северян старшего возраста в свете вступления в силу нового федерального пенсионного законодательства рассказал министр социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

Как и раньше, ежемесячные денежные выплаты (региональную ежемесячную денежную выплату, ежемесячную жилищно-коммунальную выплату) смогут получать региональные льготники (ветераны труда), женщины с 50 лет, мужчины с 55 лет. Будут получать меры социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и бывшие специалисты государственных областных и муниципальных учреждений при соблюдении законодательно установленных условий (также проживают по месту жительства или месту пребывания в сельских населенных пунктах; не менее 10 лет проработали в сельской местности; на момент увольнения им предоставлялись указанные меры социальной поддержки). Не будут ущемлены и получатели компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, в том случае если он совместно проживают с лицами предпенсионного возраста. При этом право на получение мер социальной поддержки в отношении ветеранов труда и ветеранов труда Мурманской области, достигших возраста 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин, сохраняется в том случае, если размер их дохода ниже или равен 2,5-кратной величине прожиточного минимума. В настоящее время в регионе величина прожиточного минимума для трудоспособного населения установлена на уровне 15439 рублей. Таким образом, 2,5-кратная величина прожиточного минимума составляет 38597,5 рубля.

С 2019 года для получения мер социальной поддержки те ветераны труда и ветераны труда Мурманской области, которым не назначена пенсия, ежегодно будут подтверждать размер своего дохода (как правило, это сведения о заработной плате). После подтверждения льготниками факта назначения им пенсии в соответствии законодательством Российской Федерации меры социальной поддержки будут предоставляться независимо от размера их дохода. Консультацию специалистов можно получить по телефонам центров социальной поддержки населения, которые размещена на сайте министерства.