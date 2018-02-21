Лицеисты, кадеты и нахимовцы Мурманской области собрались на первый Кадетский бал

Сегодня в областном центре дополнительного образования «Лапландия» проходит первый Кадетский бал. В нём участвуют более 60 школьников, воспитанников лицеев, кадетских корпусов из Североморска, Полярного, Мурманска, а также воспитанники мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища. В региональном фестивале, посвящённом 80-летию Мурманской области, принимают участие пять команд-ансамблей.

По традиции бал открыл гранд-марш танцевальных ансамблей. Программа фестиваля включает 11 танцев. Среди них – полонез и вальсы, кадриль, полька и мазурка, «Сударушка» и «Ручеек». На фестивале состоится презентация всех бальных ансамблей, конкурс лучших танцевальных пар, по итогам которого определят приму и премьера бала.

Участников первого Кадетского бала приветствовала губернатор Марина Ковтун.

Огромная радость и удовольствие видеть столько юных, красивых пар, в которых воинская выправка юношей сочетается с изяществом девушек, отметила глава региона и выразила надежду, что проведение кадетских балов станет в Мурманской области хорошей традицией.

«Ещё какую-то сотню лет назад танцы входили в обязательную систему подготовки будущего офицера, и неспроста. Танец, как и строевая подготовка, задаёт культуру движения. Танец учит благородству в самом широком смысле слова: манерам, внимательности, галантности по отношению к женщине. И в то же время танец помогает освободиться от страха и неуверенности в себе. Всё это необходимо офицеру, который обязан быть образцом всесторонне развитого, воспитанного, сильного духом человека. Я горжусь тем, что наши заполярные кадеты нашли в себе силы, смелость и умение пройти непростую подготовку к балу и выйти на паркет. И хочу особо поблагодарить прекрасных девушек, чья красота, грация и партнёрская чуткость станут движущей силой сегодняшнего праздника», – сказала Марина Ковтун и, пожелав всем участникам бала успеха, объявила первый региональный Кадетский бал открытым.