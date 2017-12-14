Лицей № 2 Мурманска представит весной 2018 года наш регион на Всероссийском слёте кадетских классов

В целях развития кадетского движения в Мурманской области 12 декабря на площадках Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» прошел областной слет кадетских классов.

В слёте приняли участие 80 обучающихся в составе 10 команд из г. Апатиты, г. Оленегорска, г. Мурманска, г. Мончегорска, ЗАТО г. Заозёрска, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Североморска и ЗАТО Александровск. Это обучающиеся и воспитанники кадетских школ, кадетских классов различного профиля, Североморского кадетского корпуса, клубов юных моряков, военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов.

Победу в слёте одержала команда лицея № 2 Мурманска, второе место - Североморский кадетский корпус, третье место - команда СОШ ЗАТО п. Видяево.

Победители конкурсов и участники Слета награждены памятными подарками и дипломами Министерства образования и науки Мурманской области.

Победитель общекомандного зачёта, лицей № 2 Мурманска, представит весной 2018 года Мурманскую область на Всероссийском слете кадетских классов.