Личность женщины, труп которой был обнаружен в лесном массиве, установлена

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по факту обнаружения тела женщины в лесном массиве у Восточной объездной дороги.

В настоящее время личность женщины установлена – это местная жительница, 1967 года рождения. По предварительным данным, смерть носит не криминальный характер.

В ходе проверки следствие выяснит все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.