Личные автомашины североморцев мешают проведению ремонтных работ на ул. Северная Застава

Ремонтные работы по замене асфальтового покрытия на ул. Северная Застава флотской столицы были запланированы с 4 по 15 августа. Но своевременно приступить в работе подрядчик не смог, так как мешал припаркованный автотранспорт жителей ЗАТО.

Ремонт дороги запланирован от перекрестка на ул. Северная Застава до дома № 36 по этой же улице. Ранее жители уже оповещались о предстоящих работах посредством расклеенных объявлений и через местные средства массовой информации. Однако откликнулись на эту просьбу далеко не все. По левой и правой сторонам проезжей части до сегодняшнего дня стояли припаркованные автомобили, из-за чего изначально подрядная организация смогла срезать только свободную проезжую часть дороги, под стоящими авто этого сделать, к сожалению, невозможно. А работы были запланированы на всём участке.

7 августа ситуация изменилась: дорожное полотно срезано по всей ширине дороги, а немногочисленные автомобили хоть ещё и остались, но, скорее, там, где работы пока не ведутся. Тем не менее, для проведения ремонта требуется, чтобы вся дорога была свободна.

- Уважаемые североморцы! Просьба убрать личный автотранспорт с дороги для проведения работ в полном объёме, - в очередной раз обратился к жителям директор ГЦ ЖКХ Игорь Козинский.