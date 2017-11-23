Личный состав аварийных партий надводных кораблей Северного флота оттачивал навыки борьбы за живучесть на тренажерах

В учебно-тренировочном комплексе по борьбе за живучесть в главной базе Северного флота - Североморске состоялись практические занятия по борьбе за живучесть корабля с личным составом аварийных партий. В тренировках приняли участие представители экипажей кораблей Кольской флотилии разнородных сил, дивизии ракетных кораблей и судов спасательного отряда.

Военные и гражданские моряки учились заделывать пробоины на тренажёрах с применением типовых средств борьбы за живучесть: накладных пластырей, клиньев, раздвижных упоров и другого оборудования. Тренировки проводились с фактической подачей воды в затопляемый отсек, поэтому обучаемые были облачены в водонепроницаемые индивидуальные защитные комплекты, стоящие на вооружении подразделений РХБ защиты.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в состав аварийных партий экипажей кораблей и судов, обеспечивающих их живучесть, входят водолазные специалисты. С ними также были проведены занятия по обследованию корпуса корабля и организации подводно-технических работ на малых глубинах. В бассейне учебно-тренировочного комплекса прошли практические погружения водолазов с применением аквалангов.