Лицо мурманчанина шпателем изуродовал его знакомый во время конфликта

В дежурную часть поступило сообщение из медучреждения о госпитализации жителя Мурманска 1972 года рождения с телесными повреждениями в виде порезов лица. Врачи квалифицировали их как причинившие тяжкий вред здоровью.

Полицейские, прибыв в медучреждение, опросили потерпевшего и установили, что травмы ему были нанесены на месте работы – в помещении цеха по изготовлению мебели, расположенного на территории города. Там, по окончанию рабочего дня, потерпевший вместе с знакомым решили отдохнуть и немного выпить. Внезапно у них возник конфликт. В результате ссоры злоумышленник схватил шпатель и, используя его в качестве оружия, нанёс несколько ударов пострадавшему в область лица.

Участковые уполномоченные отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску установили подозреваемого 1972 года рождения и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Мужчина признался в содеянном. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за кражу и хулиганство.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, следователем отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.