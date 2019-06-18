Лицо землян темнеет и стареет

Организация объединенных наций (ООН) опубликовала новый доклад, который содержит прогноз по численности населения планеты. К концу XXI века численность мирового населения может достичь 11 млрд человек.

Отмечается, что в то же время число стран, население которых сокращается, растёт. К 2050 году численность населения сократится как минимум на 1% в 55 странах. В их числе — Россия, Украина, Беларусь, Армения, Латвия и Литва.

Учёные считают, что в течение ближайших 30 лет 50% прироста населения произойдёт за счет девяти стран. Это Индия, Нигерия, Пакистан, Конго, Эфиопия, Танзания, Индонезия, Египет и США.

До 2050 года ООН ожидает двукратный рост численности населения тропической Африки.

«Самыми стремительными темпами население растёт в беднейших странах мира, что приводит к дополнительным трудностям в борьбе с бедностью, неравенством и голодом, а также подрывает усилия по укреплению систем образования и здравоохранения», - пояснил результаты доклада заместитель генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньминь, сообщает 1prime.ru.

Ещё один демографический тренд — старение мирового населения. Это происходит из-за роста ожидаемой продолжительности жизни и снижения уровня рождаемости. Больше всего это касается страны Европы и Северной Америки. Так, в 2018 году число пожилых людей в возрасте от 65 лет и старше впервые превысило число детей до пяти лет.