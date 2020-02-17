Мурманская область. Арктика17.02.20 09:15
«Лидер России» покинул правительство Мурманской области
Во время сегодняшнего оперативного заседания правительства Мурманской области стало известно, что пост министра инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области покинул Олег Костенко.
- Он покидает нашу команду, - коротко сообщил Андрей Чибис, глава нашего региона.
Отметим, что Олег Николаевич был полуфиналистом и финалистом конкурса «Лидеры России». В должности регионального министра он проработал совсем недолго - с ноября 2019 года.
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