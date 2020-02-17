«Лидер России» покинул правительство Мурманской области

Во время сегодняшнего оперативного заседания правительства Мурманской области стало известно, что пост министра инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области покинул Олег Костенко.

- Он покидает нашу команду, - коротко сообщил Андрей Чибис, глава нашего региона.

Отметим, что Олег Николаевич был полуфиналистом и финалистом конкурса «Лидеры России». В должности регионального министра он проработал совсем недолго - с ноября 2019 года.