Лидеры по росту цен остаются белокочанная капуста, картофель и куриные яйца

Как сообщает Мурманскстат, в Мурманской области с 26 марта по 2 апреля текущего года наибольший прирост цен зафиксирован на белокочанную капусту (на 2,7%), картофель (на 1,7), куриные яйца, морковь, яблоки (на 1,6), чёрный байховый чай, репчатый лук (на 0,5%).

Средняя цена на рис шлифованный снизилась на 1,4%. На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.