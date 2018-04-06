Мурманская область. Арктика06.04.18 08:50
Лидеры по росту цен остаются белокочанная капуста, картофель и куриные яйца
Как сообщает Мурманскстат, в Мурманской области с 26 марта по 2 апреля текущего года наибольший прирост цен зафиксирован на белокочанную капусту (на 2,7%), картофель (на 1,7), куриные яйца, морковь, яблоки (на 1,6), чёрный байховый чай, репчатый лук (на 0,5%).
Средняя цена на рис шлифованный снизилась на 1,4%. На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
Комментарии
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Последние комментарии
art
06.04.18 13:42
заказ Царицы Марфы не иначе
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2
Иван
06.04.18 00:22
Вот правильно затронули тему за "суецид" начальника отделения следственного отдела... Прошло боком???
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2
Аноним
05.04.18 11:34
Это же надо такой бред нести. Когда в прокуратуре работал, что то такую охинею не нес. А ведь люди слушают и верят, вот потом и начинается паника у народа на ровном месте из за таких программ.
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