Мурманская область. Арктика22.06.17 16:09
Лидеры по росту цен в Мурманской области не меняются - свежая белокочанная капуста и картофель
Как сообщает Мурманскстат, с 14 по 19 июня текущего года в мурманской области зафиксирован прирост цен на свежую белокочанную капусту (на 18,4%), картофель (на 9,7), репчатый лук (на 5,1), яблоки (на 2,5%).
Снижение цен отмечено на гречневую крупу (на 1,9%), морковь (на 1,4), охлаждённые и мороженые куры (на 1,1%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
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