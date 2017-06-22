Лидеры по росту цен в Мурманской области не меняются - свежая белокочанная капуста и картофель

Как сообщает Мурманскстат, с 14 по 19 июня текущего года в мурманской области зафиксирован прирост цен на свежую белокочанную капусту (на 18,4%), картофель (на 9,7), репчатый лук (на 5,1), яблоки (на 2,5%).

Снижение цен отмечено на гречневую крупу (на 1,9%), морковь (на 1,4), охлаждённые и мороженые куры (на 1,1%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.