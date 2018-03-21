Лидеры рейтингового голосования в Мурманске определились

Сегодня состоялось очередное заседание общественной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», в состав которой входят уважаемые мурманчане — общественники и активисты.

На заседании члены общественной комиссии провели анализ протоколов счетных участковых комиссий и подвели итоги рейтингового голосования за проекты благоустройства общественных территорий города Мурманска, которое состоялось 18 марта.

За проекты благоустройства зелёных зон в Мурманске проголосовал 66841 человек. Поскольку голосование носило рейтинговый характер, выбирать можно было несколько проектов из списка. Таким образом, на данный момент определились три лидера народного голосования: на первом месте участок набережной Семеновского озера в районе остановки «Улица Юрия Гагарина», на втором — сквер в районе дома № 31 по улице Шабалина, третий по количеству голосов — Театральный бульвар.

— Результаты голосования нас не удивили, популярность Семёновского озера была видна ещё на этапе сбора предложений — закончить благоустройство этой зоны отдыха предлагали даже жители Первомайского округа, — рассказала заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска, региональный куратор проекта «Формирование комфортной городской среды» Тамара Прямикова. — И благодаря приоритетному проекту наша набережная, любимая многими мурманчанами, будет ещё красивее и ухоженнее.

Приоритетный проект предусматривает обязательное участие самих граждан в выборе мест благоустройства. Все это делается, чтобы жители города могли самостоятельно влиять на преображение тех зеленых зон, которые они видят каждый день, где проводят свое свободное время.

— Сегодня мы определили очередность благоустройства — ни один из 19 дизайн-проектов не пропадет, — отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. — Я благодарю мурманчан за поддержку проекта, проявленную инициативу и активное участие в голосовании.