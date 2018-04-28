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Мурманская область. Арктика28.04.18 09:14

Лифты, которые отработали больше четверти века, в феврале 2020 года остановят

Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский провел пресс-конференцию. Он представил информацию о произошедших изменениях регионального законодательства в сфере капитального ремонта многоквартирных домов, а также ответил на вопросы журналистов.

Так, постановлением Правительства Мурманской области от 16.04.2018 № 171-ПП утвержден Порядок принятия решений по вопросам капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в случае возникновения в нем аварии, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. Для ликвидации последствий аварии за счет средств регионального оператора капитального ремонта возможно внепланово проводить ремонтные работы, не дожидаясь включения дома в краткосрочный план реализации региональной программы.

Работы будут выполняться в соответствии с перечнем работ, установленным постановлением Правительства Мурманской области от 01.12.2017 № 575-ПП, на основании обращения органа местного самоуправления, на территории которого зафиксирована авария, чрезвычайная ситуация за счет денежных средств, резервируемых региональным оператором для обеспечения своей финансовой устойчивости.

Также постановлением Правительства Мурманской области от 05.03.2018 № 101-ПП Перечень работ, которые могут выполняться при капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников, дополнен новым видом работ – установкой водоподогревателя системы горячего водоснабжения в составе общего имущества многоквартирного дома, а также утвержден размер предельной стоимости таких работ.

С принятием данного решения появилась возможность устанавливать бойлеры в домах, где подача горячего водоснабжения осуществляется с бойлера, установленного в соседнем доме.

Владимир Гноевский обратил внимание журналистов и на ситуацию с наличием изношенного лифтового оборудования, которое согласно Техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов ТР ТС 011/2011» до февраля 2020 года должно быть модернизировано или заменено.

Поскольку заменить все лифты, эксплуатируемые более 25 лет, за счет средств фонда капитального ремонта не представляется возможным, управляющим организациям необходимо инициировать проведение общих собраний собственников в МКД в целях принятия ими решений о проведении замены лифтового оборудования за счет дополнительных источников финансирования (средства собственников, управляющих организаций).

В соответствии с нормами Жилищного кодекса Российской Федерации бремя содержания общего имущества в МКД несет собственник жилого помещения, вместе с тем Минэнерго и ЖКХ Мурманской области призывает органы местного самоуправления, управляющие организации активнее информировать собственников помещений в МКД, в которых лифты эксплуатируются более 25 лет, о необходимости их замены и о последствиях непринятия ими соответствующих решений.

Комментарии

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Последние комментарии

Known
27.04.18 08:11
Нет дыма без огня, говорили раньше в народе, а сегодня можно говорить, что нет новости без Ютуба! Кому это сообщение интересно? Картинка сомнительная, польза от сообщения нулевая.
Комментарий к новости:Горящая крыша дома вызвала интерес у прохожих
Katrin
27.04.18 08:04
А Ковтун вчера в думе доложила, что в Мурманской области всё прекрасно! У представителей власти всегда всё хорошо, а пешком gподыматься домой без лифта приходится простым работягам,без горячей воды ж
Комментарий к новости:Из-за законодательных изменений к 2020 году в Мурманске могут отключить более 1700 лифтов
Ингмар
23.04.18 14:11
Страсти вы тут пишите. но это ведь дела ушедших лет?
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