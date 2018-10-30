Ликвидация последствий аварии на 82-м судоремонтном заводе на контроле правительства Мурманской области

Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, 29 октября в 23.56 на пульт управления правительства Мурманской области поступил доклад от диспетчера системы «112» о том, что на 82-м судоремонтном заводе в Росляково при проведении доковой операции произошло притопление плавучего дока с находящимся внутри ТАКР «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». К месту происшествия выдвинулись силы и средства постоянной готовности территориального звена РСЧС Мурманской области. ТАКР «Адмирал Кузнецов» буксирами выведен на рейд. Эвакуирован 71 человек.

В 2.40 ТАКР «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» отбуксирован на безопасное расстояние, в 03.30 док полностью ушел под воду. Дальнейшие поисково-спасательные работы будут проводиться силами управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота. Сегодня в 9.00 на место аварии направлено судно с глубоководным оборудованием и водолазами-глубоководниками.

Как сообщила сегодня утром губернатор Марина Ковтун, на данный момент пострадали 4 человека: двое обслужены амбулаторно, ещё двое находятся в Мурманской городской больнице и «Севрыбе», состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое. К сожалению, один человек до сих пор не найден.

«О причинах ЧП пока говорить сложно. На 9 утра назначены работы аварийно-спасательных и водолазных групп Северного флота. Выводы будут делать следственные органы», – отметила глава региона.