Ликвидатор присвоил деньги, выделенные на зарплату и социальные выплаты работникам

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора Тимофееву Алексею, 1975 года рождения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Следствием и судом установлено, что Тимофеев, назначенный ликвидатором ООО «СевероНикельСтрой», используя свое служебное положение, получил с расчётного счёта общества денежные средства в сумме более 480 тысяч рублей, выделенные на зарплату и социальные выплаты работникам, которые присвоил и потратил на личные нужды.

Приговором Мончегорского городского суда Тимофееву назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях сроком на 2 года. Приговор в законную силу вступил.