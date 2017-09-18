Лишь 2% россиян хотят заниматься бизнесом – Алексей Кудрин

Лишь малая часть россиян, 2%, хотят заниматься бизнесом, а 20% считают его потенциально опасной и рискованной деятельностью, заявил председатель фонда ЦСР Алексей Кудрин, выступая на форуме «Опоры России».

- У нас тех, кто хотел бы создать свой собственный бизнес, в прошлом году было 2%. Это самый низкий показатель из 65 стран, которые мониторятся международными организациями. Причем в соседних странах, таких как Польша и Латвия, до 20%, в среднем по Европе - около 20%, кто хотел бы создать свой бизнес, - сказал Кудрин.

По его мнению, если в России останется только 2% потенциальных предпринимателей, страна «не прорвётся к новым темпам экономического роста».

Он также отметил, что около 65% населения считает предпринимательскую деятельность достойной и позитивной, «но почему-то не реализуют желание создать свой бизнес». «Около 20% считает, что это очень опасная и рискованная деятельность, то, чем трудно заниматься, где много издержек», - добавил он, пишет 1prime.ru.