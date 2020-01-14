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Мурманская область. Арктика14.01.20 10:15

Лишь для 4% сотрудников разнос от начальства - стимул работать лучше

Лишь 29% россиян могут похвастаться тем, что начальство никогда не портило им настроение. 55% сотрудников отмечают, что подобные ситуации периодически происходят: у 13% - ежедневно, у 14% - несколько раз в неделю, у 15% - несколько раз в месяц, еще у 13% - несколько раз в год. В силу небольшого профессионального опыта реже других на критику начальства жаловалась молодёжь: 36% сотрудников моложе 24 лет никогда не сталкивались с подобным поведением руководства.

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» совместно с журналом «Forbes» выяснил, часто ли руководство портит настроение подчиненным и как это сказывается на качестве работы. В социологическом опросе приняли участие 3000 сотрудников российских компаний из всех регионов страны.

Мужчинам чуть чаще, чем женщинам, портит настроение начальство. «Женщины, как известно, эмоционально более устойчивы, чем мужчины. Они просто не обращают внимания на то, по поводу чего часть мужчин начинает расстраиваться», - объясняет этот факт основатель «SuperJob» Алексей Захаров.

Разносы от начальства негативно влияют на качество работы — отмечают 47% россиян, которые уже сталкивались с подобным поведением. 41% утверждает, что критика не влияет на результат работы. И лишь 4% взбучка от руководителя заставляет трудиться лучше: «Конструктивная критика полезна». Словесный «пинок» чаще приводит к положительным сдвигам в работе россиян в возрасте 35-44 лет и сотрудников с зарплатой от 80 тысяч рублей: по 6% из них утверждают, что критика руководства стимулирует их к новым трудовым свершениям.

Специалисты «SuperJob уверены, что работа должна приносить удовольствие. Если поведение руководителя регулярно портит вам настроение и мешает работать, то стоит серьёзно задуматься о смене работы.

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