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Мурманская область. Арктика29.08.17 11:34

Лишиться денег так легко - за минувшие сутки в Мурманской области зарегистрировано девять дистанционных мошенничеств

Жители Заполярья лишились около 260 тысяч рублей, поверив неизвестным лицам. Мошенники использовали все ранее известные схемы обмана.

Так, в полицию Мурманска обратилась местная жительница 1951 года рождения. Заявительница рассказала полицейским, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником прокуратуры. Злоумышленник сообщил женщине, что ей полагается компенсация за ранее приобретенные лекарственные препараты, однако для получения денег необходимо оплатить пошлину в сумме 166,5 тысячи рублей. Женщина сама перевела неизвестному через банковский терминал деньги, однако спустя две недели обещанную компенсацию так и не получила. Попытки дозвониться до московских номеров оказались безуспешными.

В Кандалакше местная жительница 1946 года рождения сама подключила услугу мобильный банк к чужому номеру мобильного телефона, зарегистрированного в Оренбургской области, после чего сообщила мошеннику пароли от личного кабинета в онлайн банк. После этого с её счёта пропали 47 тысяч рублей. Предлогом обмана стал звонок от неизвестного, который представился сотрудником пенсионного фонда и сообщил о пересчете пенсии.

В Мурманске потерпевшая 1964 года рождения сама под диктовку мошенника перевела с помощью банкомата  на номер мобильного телефона, зарегистрированного в Кемеровской области, 7,5 тысячи рублей.  Неизвестный обманул мурманчанку, сообщив ей о желании приобрести корову, объявление о продаже которой она разместила некоторое время назад в сети Интернет.

В Апатитах местный житель 1973 года рождения нашёл  сайт-дублер известной страховой компании и заказал на нём полис ОСАГО, перечислив мошенникам, подделавшим сайт, 5707 рублей. Только после перевода денег он понял, что сайт был поддельным.

Ещё один житель Апатитов 1998 года рождения перевел 10 тысяч рублей неизвестному в качестве предоплаты  за автомобиль «Фольскваген-Транспортер», объявление о продаже которого он нашёл на популярном сайте бесплатных объявлений.

Жительница г. Полярный заказала на сайте https://perelet/in авиабилеты по маршруту «Москва-Мурманск» и перевела неизвестному 6557 рублей. Только после перевода она поняла, что авиабилет покупала у мошенников.

Жительница Апатитов 1994 года рождения сообщила реквизиты своей банковской карты и приходящие по смс коды безопасности лжепродавцу свадебного платья, в результате чего с её карты были списаны денежные средства в сумме 6060 рублей. Объявление о продаже платья она нашла в сети Интернет, с мошенником общалась по телефону, зарегистрированному в Ростовской области.

В Мончегорске местный житель 1978 года рождения перевел неизвестному, взломавшему аккаунт его знакомой в социальной сети «ВКонтакте», 10 тысяч рублей. Только после перевода денег он позвонил знакомой и выяснил, что её страницу взломали и никаких денег она не просила.

Зато жительница Мончегорска 1962 года рождения не поверила мошеннику, который позвонил по телефону и сообщил, что её сын попал в беду и для помощи ему нужны 20 тысяч рублей. Женщина, зная о таких способах обмана, прекратила общение с неизвестным и денежные средства не переводила, а о подозрительном звонке сообщила в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела. Стоит отметить, что большинство пострадавших ранее знали о способах обмана, которые используют мошенники, но все равно им поверили.

 

 

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