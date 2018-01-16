«Литературная Россия» - осуждённый стал победителем Всероссийского конкурса
Осужденный ревдинской исправительной колонии строгого режима № 23 принял участие во Всероссийском конкурсе научно-исследовательских и творческих работ учащихся «Литературная Россия».
Под руководством учителя русского языка школы при колонии Марианны Селигерской им было подготовлено для художественной декламации знаменитое стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Молитва».
К творческому процессу подготовки к конкурсу подключилась и администрация учреждения. Сотрудниками воспитательного отдела ИК-23 в православном храме при колонии был снят, а затем смонтирован и отправлен на конкурс видеоролик чтения осуждённым данного известного произведения.
Работа успешно прошла предварительный отбор в номинации «Конкурс чтецов». А по итогам творческого состязания жюри присудило осужденному ревдинской колонии диплом «Победитель I степени».
По словам организаторов, данный конкурс проводился в рамках реализации Общероссийского инновационного проекта «Моя Россия» и направлен на изучение и популяризацию жизни и творческого наследия писателей регионов Российской Федерации, привлечение учащихся к творчеству и научно-исследовательской работе, пропаганде их учебных, научных и творческих достижений.