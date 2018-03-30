Литературно-библиотечный десант «захватил в плен» юных североморцев

Почти четыреста юных жителей поселка стали участниками просветительских библиотечных мероприятий. Сотрудники разных отделов библиотеки основательно подготовились к десанту: для учащихся школы всех возрастов были одновременно организованы и проведены несколько массовых мероприятий различного характера.

На встрече со старшеклассниками речь шла о красоте окружающего мира и о том, как жить в согласии с природой. Были затронуты и многие другие темы. Например, как безопасно пользоваться Интернетом и как пережить экзамены без стресса. Выпускники получили от библиотекаря – психолога ценные советы, которые помогут им в подготовке к очень серьезному испытанию.

Состоялись встречи с первоклассниками. Школьники смогли прикоснуться к поэзии К.И. Чуковского.

Библиотекари рассказали учащимся о книгах, которые приобщают к культуре чтения, помогают развивать творческие способности.

Уходили мурманские библиотекари из школы, переполненные положительными эмоциями. Литературно-библиотечный десант прошёл успешно!

Библиотекари надеются, что творческое сотрудничество с увлеченными североморскими школьниками, помогающее делу просвещения и воспитания подрастающего поколения, будет активно продолжаться.