Литературно-игровые занятия для дошкольников в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке

Сотрудники отдела библиотечного обслуживания дошкольников областной детско-юношеской библиотеки провели 3 августа литературно-игровые занятия для воспитанников детского сада № 93 г .Мурманска.

В читальном зале «Мир необыкновенных книг» на занятии «Пернатые друзья» малыши из младшей группы совершили путешествие в мир птиц.

Ребята знакомились с интересными фактами из жизни пернатых, угадывали птиц по голосам, с увлечением играли в подвижные игры и исполняли танец «Маленьких утят».

В читальном зале «Сказка» маленькие читатели из средней группы на литературно-игровом занятии «Здравствуй, сказка!» отправились в путешествие по русским народным сказкам.

Они с удовольствием отгадывали загадки, занимались веселой зарядкой «Репка», играли в игры на развитие памяти и внимания.