В Мурманской областной научной библиотеке 30 октября состоится литературно-музыкальный вечер «Крылья любви».

Областная научная библиотека продолжает цикл военно-патриотических мероприятий, посвященных героям Великой Отечественной войны. В рамках мероприятий будут прочитаны архивные фронтовые письма офицеров, воевавших в Заполярье, предоставленные архивом Военно-морского музея Северного флота. Каждое мероприятие – история одного героя, его биография, письма к родным и близким, фотографии.

Главным лицом новой встречи станет Герой Советского Союза, лётчик, генерал-майор авиации Александр Павлович Шипов. Службу на Северном флоте он начал в марте 1943 года в качестве командира звена первой эскадрильи 20 истребительного авиаполка Северного флота. Первую победу летчик одержал 9 июля 1943 года, прикрывая взлет штурмовиков Ил-2 с оперативного аэродрома Пумманки на полуострове Средний. За полтора года войны на Севере к октябрю 1944 года Шипов на истребителях Як-1 и Як-9 совершил 68 боевых вылетов на сопровождение штурмовиков и бомбардировщиков, на разведку аэродромов, военно-морских баз и кораблей противника. По сводкам штаба авиации Северного флота лётчик провёл 21 воздушный бой, сбил 11 самолетов противника и 3 вывел из строя. Александр Шипов умер 1 июня 1971 года в Москве.

Бюст Александра Павловича Шипова установлен на Аллее славы героев-авиаторов Северного флота в посёлке Сафоново Мурманской области.

Участники встречи познакомятся с героической биографией Александра Шипова, увидят кинохронику военных лет. В исполнении актёра Областного театра кукол Ивана Песнева услышат фрагменты фронтовых писем Шипова к жене и сыну. Стихотворение Александра Ойслендера «Таран» прочтет Павел Чунин, участник группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон». Прозвучат песни военных лет.