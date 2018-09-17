Мурманская область. Арктика17.09.18 08:10
Литературно-познавательный час «Великий сказочник Шарль Перро»
18 сентября в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке ребят из Коррекционной школы № 1 ожидает увлекательное путешествие в волшебную страну, созданную великим французским сказочником Шарлем Перро.
Дети встретятся с Красной Шапочкой, Котом в сапогах, Золушкой, Рике Хохолком и другими героями сказок известного писателя.
На занятии ребята узнают интересные факты биографии великого сказочника, вспомнят его сказки, поучаствуют в викторине по произведениям Шарля Перро, а также посмотрят мультфильм «Дюймовочка».
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Последние комментарии
Ратмир Чичба
14.09.18 14:50
Да с учетом того, что туда все лезут как мухи на сладкое, России бы вообще по примеру "друзей" американцев свои границы там забором двадцатиметровым оградить. Потому что наглость человеческая пределов
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Наталья
14.09.18 09:09
Здравствуйте! Ну не на месте же домика стройка будет проходить. И домик пусть стоит, и комплекс строится. В общем и целом не вижу проблемы.
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