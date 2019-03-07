Литературно-театральный проект «Читка» был представлен мурманчанам в научной библиотеке

Идея необычного проекта принадлежит известному мурманскому режиссеру, актеру и создателю «Арктического театра» Евгению Гоману. По задумке Евгения, каждая встреча – это знакомство с одной из современных пьес. На глазах у зрителей будет рождаться мини-спектакль. В ходе проекта будут открыты новые литературные имена, состоятся актерские дебюты, зрители станут свидетелями режиссерских находок.

Первым героем проекта стала пьеса «Сосед», написанная драматургом и сценаристом Павлом Пряжко. Пьеса входила во внеконкурсную программу фестиваля молодой драматургии «Любимовка» в 2018 году. Вот что сказал об этом произведении создатель системы театральных лабораторий Олег Лоевский : «Два человека – молодой и старый – будут полтора часа говорить ни о чем. И вам захочется, чтобы это длилось вечно….».

Зрителям в jбластной научной библиотеке пьесу представили актриса Арктического театра Ксения Мери, журналист и радиоведущий Денис Загорье и автор проекта Евгений Гоман. Необычное действо на импровизированной сцене захватило зрителей целиком. Неспешное повествование с минимальным звуковым оформлением стало настоящим спектаклем. В зале присутствовали люди разных возрастов. Публике старшего поколения формат «Читки» напомнил хорошо знакомый «Театр у микрофона».

В завершении встречи состоялось обсуждение идеи проекта и выбранной пьесы. Зрители делились своими эмоциями, впечатлениями, благодарили актеров, интересовались будущими встречами в новом формате и возможным выбором произведений для прочтения.