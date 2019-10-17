Литературный форум-фестиваль «Капитан Грэй» состоится в Мурманске

Литературный форум-фестиваль «Капитан Грэй» проводится в рамках всероссийского Межвузовского литературного форума им. Н.С. Гумилёва «Осиянное слово». Он направлен на привлечение внимания к творчеству молодых поэтов и писателей, приобщение широкого круга читателей к творчеству современников, повышение уровня мастерства молодых авторов.

Девятый форум состоится 19-20 октября в Мурманске. Нынешний фестиваль – рекордный по числу участников и географии: заявки пришли из Москвы, Калининграда, Архангельска и Омска, наш край представлен Мурманском, Североморском, Ковдором и Апатитами.

Открытие фестиваля пройдет 19 октября в 11.00 на базе Мурманского областного отделения Союза писателей России (ул. Полярные Зори, 19). В этот день участников ждут творческие мастерские, обсуждение творческих работ, практическая работа с текстами.

20 октября в 12.00 в Мурманской областной научной библиотеке будет работать круглый стол, посвященный современной поэзии и литературному процессу в России и Мурманской области (г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а, Региональный центр Президентской библиотеки).

В составе жюри фестиваля – поэт Алексей Витаков (Москва), мурманчане писатель Дмитрий Коржов и поэт Илья Виноградов, поэт Вадимир Трусов (Мончегорск). В рамках «круглого стола» они ответят на вопросы и продолжат работу с текстами участников фестиваля. Состоится подведение итогов конкурса на лучшее эссе о современной поэзии.

Гостями встречи станут молодой проект «Поэтическая кухня», музыкальная «КЛюП-студия», поэты и прозаики, известные в Мурманске и за его пределами.

Также в программе фестиваля – творческая встреча с Алексеем Витаковым в Мурманском арктическом госуниверситете 18 октября в 10.15 (г. Мурманск, ул. Коммуны, 9).

Форум-фестиваль «Капитан Грэй» это одна из лучших на Кольском Севере площадок для встречи молодых авторов с профессиональными писателями, возможность представить свои произведения на суд компетентного жюри и поучаствовать в мастер-классах, пообщаться с коллегами по цеху, издателями и экспертами в области языка.

Лучшие авторы получат рекомендации на участие в заключительном семинаре «Осиянного слова» в писательском посёлке Переделкино.