Литературный стендап «Говорящий Дронт» ждёт любителей книг

Мурманская областная детско-юношеская библиотека принимает заявки на участие в литературном стендапе «Говорящий Дронт», который состоится 14 апреля в 13.00 в мультимедийном зале библиотеки. Это новый формат молодёжного мероприятия, который предполагает выступление участников на сцене с монологом о прочитанных книгах. Яркие, креативные рассказы вызывают дружеские дискуссии и создают неповторимую атмосферу.

Квалифицированное жюри определит лучшее выступление, вручит диплом победителя и приз.

Для участия необходимо заполнить онлайн-заявку и дождаться 24 марта, когда состоится случайное распределение книг среди стендаперов. Список литературы для «Говорящего Дронта» будет составлен специалистами Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. Предпочтение будет отдано современным подростковым писателям, поднимающим злободневные темы, лауреатам литературных премий.

К участию приглашаются подростки 14-17 лет, готовые прочитать одну книгу, предложенную организаторами, рассказать о ней на сцене и ответить на вопросы жюри и зрителей.

Для участия в стендапе не важен читательский опыт участника, а лишь его желание поделиться своими мыслями, умение чётко аргументировать своё мнение и любовь к неожиданным вызовам.