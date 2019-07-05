Мурманская область. Арктика05.07.19 09:30
Литва выставила на торги судно Мурманского морского пароходства «Иван Лопатин»
В Литве объявлен аукцион по продаже сухогруза «Иван Лопатин», принадлежащего ПАО «Мурманское морское пароходство», пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные литовской системы электронных торгов.
Сухогруз принудительно выставлен на торги судебными приставами, следует из материалов к торгам. Стартовая цена составляет 2,4 млн евро, взнос для участия - 240 тысяч евро. Аукцион стартовал 4 июля, предложения принимаются до 5 августа текущего года.
Согласно данным системы «Marine Traffic», судно «Иван Лопатин» пришвартовано в порту литовской Клайпеды с октября 2017 года.
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