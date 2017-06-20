Лобовое столкновение на автодороге Р-21 «Кола» - шесть человек пострадали

20 июня около 15 часов на 1185 км автодороги Р-21 «Кола» водитель автомобиля «Киа Рио» 1989 года рождения, двигаясь в сторону Мурманска, по неустановленной причине выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем «ГАЗ-2752».

По предварительной информации, в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних 2011 и 2013 годов рождения, которые находились в автомобиле «Киа Рио». Пострадавшие госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту ДТП проводится проверка.