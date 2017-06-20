Мурманская область. Арктика20.06.17 20:00
20 июня около 15 часов на
1185 км автодороги Р-21 «Кола» водитель автомобиля «Киа Рио» 1989 года рождения, двигаясь в сторону Мурманска, по неустановленной причине выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем «ГАЗ-2752».
Лобовое столкновение на автодороге Р-21 «Кола» - шесть человек пострадали
20 июня около 15 часов на
По предварительной информации, в результате ДТП пострадали шесть человек, в том числе двое несовершеннолетних 2011 и 2013 годов рождения, которые находились в автомобиле «Киа Рио». Пострадавшие госпитализированы.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту ДТП проводится проверка.
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