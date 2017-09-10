Мурманская область. Арктика10.09.17 15:54
Сегодня на
9 км автодороги Апатиты-Кировск в 6.10 водитель автомобиля «Мерседес», по предварительной информации,находясь в состоянии алкогольного опьянения, при совершении маневра «обгон» выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-2114». В результате ДПС пассажир автомобиля «Мерседес» (девушка 1995 года рождения) погибла на месте ДТП, водитель автомобиля «Мерседес» и еще один пассажир госпитализированы. Еще двое пассажиров автомобиля «Мерседес» и водитель автомобиля «ВАЗ-2114» обслужены амбулаторно.
Лобовое столкновение: в Апатитско-Кировском районе в ДТП погибла девушка, 4 человека получили травмы
Сегодня на
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту ДТП проводится проверка.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 357 человек
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Последние комментарии
Николай!
10.09.17 14:42
Я пришёл , на свой избирательный участок по месту жительства и регистрации, что бы проголосовать! Зашёл в гимназию№8, а там сказали у нас выборы не проходят! Как это понимать?(((( *** В Мурманске
Комментарий к новости:10 сентября идём голосовать
Галина
09.09.17 00:12
Мошенники ещё те..((( 3000руб взяли, база липовая г.Москва и Московская область... Позвонила в первый же день по указанному на сайте телефону, выслушали, что из 16 выбранных квартир ни один якобы влад
DIMON
08.09.17 18:00
Василий, не обращай внимание на этих "тушканчиков". От этих праздно любопытных людей сегодня никуда не деться - им бы селфи на фоне трупов делать, а не людей спасать!
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