Лобовое столкновение: в Апатитско-Кировском районе в ДТП погибла девушка, 4 человека получили травмы

Сегодня на 9 км автодороги Апатиты-Кировск в 6.10 водитель автомобиля «Мерседес», по предварительной информации,находясь в состоянии алкогольного опьянения, при совершении маневра «обгон» выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «ВАЗ-2114». В результате ДПС пассажир автомобиля «Мерседес» (девушка 1995 года рождения) погибла на месте ДТП, водитель автомобиля «Мерседес» и еще один пассажир госпитализированы. Еще двое пассажиров автомобиля «Мерседес» и водитель автомобиля «ВАЗ-2114» обслужены амбулаторно.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту ДТП проводится проверка.