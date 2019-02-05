Лопарская приглашает принять участие в культурно-познавательной программе «Кувакса»

9 февраля в рамках празднования Международного дня саамов и реализации проекта-победителя конкурса на соискание областных грантов в форме субсидий для общественных объединений, общин коренных малочисленных народов Севера - саамов, казачьих обществ Мурманской области в н.п. Лопарская Кольского района состоится Интерактивная культурно-познавательная программа «Кувакса».

Праздничные мероприятия начнутся в 12 часов на площадке Лопарского сельского Дома культуры. Участников праздника ждёт насыщенная концертная программа с красочными танцевальными представлениями фольклорных коллективов и зажигательными выступлениями индивидуальных исполнителей.

Мастера декоративно-прикладного творчества со всей Мурманской области представят на выставке-ярмарке предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней.

Самые смелые и активные участники праздника получат возможность испытать свою силу и ловкость в национальных видах спорта (метанию аркана, прыжкам через нарты, стрельбе из арбалета).

Представители саамских общин Кольского района оформят экспозицию предметов саамского быта и национального костюма, познакомят всех желающих с традиционным саамским жилищем – куваксой. За беседой у костра представители коренного народа поведают гостям истории из жизни, расскажут о саамских легендах, традициях и культуре.

Также участники праздничного мероприятия смогут прокатиться на оленьей упряжке, познакомится с дружелюбными хаски и отведать бульон из оленины.