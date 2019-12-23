Лоси выходят на дорогу без предупреждения!

Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области предупреждает, что в последнее время участились случаи выхода диких животных на проезжую часть автомобильных дорог.

Каждый случай наезда на животного, особенно на лося, приводит к серьёзным последствиям, в том числе к смерти водителя и пассажира на переднем сидении, отмечают в ведомстве.

Как правило, такие ДТП происходят в тёмное время суток и при высокой скорости движения автомобиля, в таких случаях водитель поздно обнаруживает препятствие и не успевает принять меры предотвращения опасного столкновения.

Только с 19 на 20 декабря на автодороге Р-21 «Кола» произошли два дорожно-транспортных происшествия с участием животных (лось). К счастью, в обоих ДТП никто из людей не пострадал, животные погибли, автомашинам причинён значительный ущерб.

В целях предотвращения несчастных случаев, связанных с наездом на диких животных, Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области просит участников дорожного движения соблюдать скоростной режим, выполнять требования дорожных знаков, быть предельно внимательными при проезде лесных массивов, особенно в темное время суток.