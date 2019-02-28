Лоскутные истории от Надежды Маркиной

Давид Осипович Вернер

Чему могут научить депутаты и мэры, которых мы не выбирали? Вот О.П. Найдёнова выбирали! А эти сами себе всё устроили, без голосов избирателей и теперь учат молодых. И где тогда демократия? См. https: