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Мурманская область. Арктика03.03.18 08:50

Лосятина в «Мерседесе» заинтересовала полицейских

Сотрудникам ПУ ФСБ России поступила оперативная информация о возможном совершении преступления, связанного со сферой природопользования. На основании данных сотрудниками ПУ ФСБ России по Республике Карелия, ОМВД России по Кольскому району при участии представителей Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области и Баренцево-Беломорского территориального управления  Федерального агентства по рыболовству был задержан гражданин, подозреваемый в осуществлении незаконной охоты.

Автомобиль «Мерседес Бенц» под управлением ранее не судимого жителя Мурманской области (1956 года рождения) остановили на 130-м километре автодороги Мурманск-КПП «Лотта». Машина двигалась в сторону областного центра. При её досмотре оперативные сотрудники обнаружили и изъяли мясо лося массой более 130 килограммов, расфасованное в 8 пакетов.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в настоящее время по факту проводится проверка в порядке ст. 144 УПК РФ. В её рамках осуществляется ряд экспертиз. По предварительной оценке сумма ущерба объектам животного мира составила более 240 тысяч рублей.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.   

 

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