Ловим инвестиции в Сочи, теряем рыбу в Мурманске

Уходящая неделя оказалась богатой на события разного уровня. Например, почти одновременный выход двух публикаций двух представителей касты власть имущих взбудоражил многие российские СМИ и многочисленных экспертов. Статья «Долгое государство Путина» Владислава Суркова вызвала шквал комментариев политиков, экспертов, журналистов, телеграм-тусовки. Более спокойно эта же аудитория восприняла публикацию главы правительства России Дмитрия Медведева, в которой он поведал о том, как хорошо станет всем нам жить в 2024 году, когда страна, реализующая нацпроекты, освоит 25,7 трлн рублей. В общем-то, «Долгое государство Путина» и пятилетка Медведева - об одном и том же – о вечном раболепии и вечных обещаниях…

Хайп по безымянному пальцу Президента РФ

Не упустили журналисты и тот факт, что Валентина Матвиенко, председатель Совфеда, пропустит оглашение послания президента Федеральному собранию, которое должно состояться 20 февраля. Официальная причина - важный визит в Юго-Восточную Азию. Но это не устраивает конспирологов, которые усмотрели в этом событии связь с недавним арестом сенатора Арашукова.

На этой неделе Совет депутатов подмосковного города Видное большинством голосов лишил поста спикера директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, который был кандидатом КПРФ на президентских выборах в 2018 году, заняв второе место. Спикером депутаты выбрали единоросса Игоря Коршакова. Господин Грудинин объяснил журналисту «Коммерсанта» смену председателя тем, что власти и «Единая Россия» не заинтересованы в обсуждении «острых вопросов», которые он ставил в повестку заседаний. Депутаты объяснили его отставку «наличием офшоров и иностранных активов» у бывшего кандидата в президенты.

Если со скандалами в стане сенаторов, политиков и толстосумов можно как-то смириться, понимая, что от соблазна больших денег мало кто устоит, то с ситуацией вокруг магистора-знатока «Что? Где? Когда?» Друзя и редактора шоу «Кто хочет стать миллионером?» Бера не так всё просто. Остаётся только предположить, что все шоу, замешанные на деньгах, в конечном счёте, имеют греховное начало. А начиналось всё так возвышенно - с борьбы умов за прекрасные книги. По решению руководства «Первого канала», на котором выходят обе программы, и Друзь и Бер от передач отстранены, а результаты игры, в которой принимал участие Друзь, аннулированы.

На уходящей семидневке журналисты устроили хайп по поводу повреждённого безымянного пальца правой руки Президента России Владимира Путина во время тренировки с дзюдоистами в Сочи и вокруг хоккейного матча в том же южном городе, в котором приняли участие президенты России и Беларуси.

Нельзя упустить факт состоявшегося на этой неделе и Российского инвестиционного форума в Сочи, в котором принимала участие и группа чиновников из Мурманской области во главе с Мариной Ковтун, губернатором.

Но какое значение имеют все выше перечисленные «важные» события для рядового россиянина? Да никакого! Повестку дня, реальность повседневной жизни для большинства граждан создают многочисленные медиа, как я уже писал ранее, находящиеся в руках власти или корпораций. В потоке сиюминутного сознания, который они формируют в массовой аудитории, «существует» только то, что постоянно в неё вбивается через Всемирную паутину, голубой экран, радио, печатные издания. Уберите имя, ослабьте упоминания – стирается память о событии, человеке, проблеме, о которых забыть, казалось бы, было невозможно семь дней назад. И наоборот: нанесите информационный удар с помощью многочисленных современных средств коммуникации, сообщите тысячу раз о ком-то или чём-то и большинство жителей огромной страны начинают об этом говорить. Неважно, кто и что, важно – сколько и как подать! Мне кажется, что сегодня даже сообщение о всеобщей мобилизации, а для этого есть основания, у нас многие граждане воспримут за шутку.

А если серьёзно, то страшным «оружием» нашего времени становится навязываемая гражданам сопричастность к происходящему в мире, стране, регионе, улице, подъезде. И это выгодно кукловодам – политикам и олигархам, которые перекладывают свою ответственность за происходящее на мировой, федеральной, региональной и муниципальной аренах на простых граждан, которые на эти процессы не могут даже как-то повлиять.

Инвестиционный форум в Сочи – о новых видах мошенничества

А оценить реальную возможность массовых манипуляций с помощью современных средств коммуникаций, техники и технологии нам помог Станислав Кузнецов, заместитель управления ПАО «Сбербанк», который рассказал на сессии Российского инвестиционного форума в Сочи о новом виде банковского мошенничества. В качестве примера, демонстрирующего возможности новой мошеннической технологии, Станислав Кузнецов включил в зале аудиозапись диалога, в котором условный губернатор, говорящий голосом актера Иннокентия Смоктуновского, просил у собеседника пять миллиардов рублей на строительство моста в регионе.

«Голос узнаваемый, телефонный звонок совершается с номера этого губернатора и точно его голосом договаривается уже о проведении транзакции. Это не артист, это делает робот. Всё, что говорил «Иннокентий Смоктуновский», это делал компьютер. И это возможно уже сегодня», - подчеркнул Кузнецов.

Вам страшно? А что же вы смеялись, когда читали сообщения о том, как талантливые российские пранкеры разыгрывали артистов, чиновников и даже некоторых глав государств!? А почему вы радуетесь, когда 1 апреля многочисленные журналисты подсовывают вам выдуманные «смешные» истории!? Нам уже вбили в голову неизвестное двадцать лет назад понятие «фейк», но как-то не хочется жить в мире, когда реальными остаются только два факта – рождение и смерть. Так что отнеситесь с недоверием, когда неожиданно вам позвонит президент Владимир Путин и спросит о том, как вы отнесётесь к тому, чтобы ещё раз повысить пенсионный возраст с 2024 года.

Дмитрий Медведев нарисует портрет бедности в России

Сочинский воздух пьянит и вдохновляет. Только этим можно объяснить фак того, что во время Российского инвестиционного форума в Сочи премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил создать социальный портрет граждан РФ, проживающих за чертой бедности, чтобы сделать помощь им более целенаправленной. Он высказал идею об изменении подхода к оценке уровня бедности, чтобы, как и во всём мире, учитывать расходы семей.

«Нужно подумать о пересмотре наших взглядов на то, как мы относим людей к категории бедных, и исходить здесь в большей степени из расходов человека, как это стараются делать во всем мире, а не просто отталкиваться от доходов», - сказал Дмитрий Медведев на встрече с высшими должностными лицами субъектов РФ.

По мнению премьер-министра, таким образом не будет ситуаций, когда семья с детьми, которая еле сводит концы с концами и при этом заботится о пожилых родственниках, не имеет права на пособие только потому что, как выразился Медведев, её «доход на какой-нибудь рубль превышает прожиточный минимум». Также невозможной станет обратная ситуация, когда вполне обеспеченные люди, которые не работают официально, ежемесячно получают деньги ещё и от государства.

Глава правительства напомнил, что в России свыше 19 млн человек, чей доход ниже прожиточного минимума. При этом решения о выплатах и пособиях принимаются на основе сухих цифр и стандартного набора обезличенных данных. «А нам нужно составить именно такой более подробный социальный портрет бедности в нашей стране», - отметил Медведев. По его мнению, чтобы помочь человеку выбраться из непростой ситуации, необходимо понять специфику его потребностей, посмотреть на уровень его образования, возможностей, состояния здоровья и т.д.

Пока глава правительства РФ планирует покупать холст, выбирать краски, размышлять о всеохватывающем образе российской бедноты, вице-премьер РФ, куратор социального блока правительства Татьяна Голикова заявила, что социальная поддержка со стороны государства оказывается не всем жителям России, которые находятся за чертой бедности - её получают около 22% от их числа.

«По 2017 году у нас 19,3 млн человек, находящихся за чертой бедности, за чертой прожиточного минимума, но при этом получают меры соцподдержки 4,2 млн человек», - сказала Татьяна Голикова журналистам по итогам встречи премьера Дмитрия Медведева с главами регионов. По словам вице-премьера, в правительстве намерены разобраться в этой ситуации и выяснить, почему люди не получают эти меры: не знают о том, что им положена поддержка или не обращаются в силу каких-либо иных причин. «Фактически 2019 год у нас вместе с регионами уйдёт на то, чтобы попытаться индивидуализировать эту тему», - пояснила Татьяна Голикова.

Как сообщалось, Министерство туда и социальной защиты РФ отработает методику поддержки бедных семей в рамках пилотных проектов в восьми российских регионах, а затем распространит её на всю страну в рамках поставленной президентом РФ задачи снизить уровень бедности в стране к 2024 году. Напомню, что Владимир Путин уже 18 лет предпринимает попытки победить бедность в России, но за это время бедность в стране не уменьшается, а вот число долларовых миллиардеров растёт.

Готовиться надо к развитию самых неблагоприятных ситуаций

Может быть, зря наш президент и правительство стараются снизить уровень бедности в стране к 2024 году. Можно просто объявить нацпроект «страна миллиардеров» со сроком его реализации к 2250 году: голытьба вымрет, кто-то умотает на загнивающий Запад, а немногочисленная и удачливая часть россиян перейдёт в число долларовых миллиардеров.

И для этого умозаключения есть основания, так как глава Сбербанка Герман Греф, комментируя внесение в конгресс США законопроекта о серьёзных новых санкциях против России, в том числе против госдолга РФ и банковского сектора, заявил, что риски увеличились и это уже можно увидеть по реакции рынка. Он отметил, что сразу после обнародования этой новости акции российских компаний припали, на что соответствующим образом отреагировал рубль.

В тоже время Греф обратил внимание, что пока крупнейшие банки в санкционных списках США не числятся, но предсказывать течение политических процессов в США тяжело. «Готовиться надо к развитию самых неблагоприятных ситуаций», - призвал Греф, добавив, что не в его компетенции предсказывать, какие шансы принятия этого законопроекта и кого он будет касаться.

Отмахнуться от осторожных прогнозов Германа Грефа нам тоже нельзя, так как рост экономики России хотя и фиксируется уже третий год подряд, но он пока не ощущается гражданами России. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе выступления на пленарном заседании форума в Сочи. «Напомню, что по итогам прошлого года ВВП вырос более чем на 2%. Рост экономики фиксируется уже третий год подряд, при этом мы, конечно, понимаем, что качество этого роста нас не устраивает. На него влияет много разовых факторов. Но даже дело не в этом, самое главное, что этот рост пока не ощущается нашими гражданами», - сказал он.

«Положительный платежный баланс, значительный профицит федерального бюджета, около 2,7% ВВП, растущие международные резервы, с начала прошлого года мы увеличили их на 43 млрд долларов. Кроме того, на рекордно низком уровне остаётся безработица», - приводит положительные данные Дмитрий Медведев. Но при этом премьер-министр напомнил, что Россия до сих пор сталкивается с целым рядом неблагоприятных факторов, они не исчезли. «Это и торговые войны, и рост протекционизма, и ухудшение условий мировой торговли, замедление глобальной экономики, резкие изменения цен на нефть и другие товары нашего экспорта, то, о чем я уже сказал, постоянная угроза расширения санкций, которые провоцируют отток капитала. Всё это, естественно, не помогает», - сказал он, отметив, что «в то же время реагирует на все эти факторы наша экономика уже по-другому».

52% не доверяющих власти россиян

Пока глава правительства не очень счастливую жизнь граждан страны объясняет внешними негативными условиями, влияющими на экономику России, «Левада-центр» заявляет, что больше половины россиян, 52%, уверены, что чиновники говорят неправду о положении дел в стране. Это максимум за весь период исследования, отмечает 11 февраля «Левада-центр». Ещё год назад тех, кто не верит властям предержащим, было 37%.

Противоположной позиции придерживаются 12%. Они склонны доверять управленцам. В 2018 году в правдивости чиновников не сомневались 20%.

Если же говорить об обычных людях, то к ним степень доверия выше, чем недоверия: 37% против 25%.

Итоги опроса приводят «Ведомости». Их прокомментировал директор «Левада-центра» Лев Гудков: «Это устойчивая тенденция, как и то, что, по мнению людей, они соблюдают законы, а государство – нет. Поэтому россияне приспосабливаются и сами вынуждены обманывать».

По мнению социолога, 52% не доверяющих власти – реакция на общее недовольство и ухудшение ситуации в стране. Это не только пенсионная реформа, но и рост цен, налогов. По мнению граждан, чиновники хотят решить проблемы государства за счёт простых людей.

«КолАтомЭнергоСбыт» хотел зажать копеечку

Если всё вышеперечисленное кому-то кажется значимым и важным, то для большинства жителей Мурманской области – малозначительно и далёко от их реальной жизни. На этой неделе многих северян волновали ошибки в новых платёжных квитанциях за ТБО. А так как глава региона с группой приближённых работала на Инвестиционном форуме в Сочи, то региональные проблемы пришлось разгребать заместителю губернатора Евгению Никоре. Ему пришлось разбираться с оператором по обращению с ТКО – АО «Управление отходами», филиалом «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт» и многофункциональным центром Мурманской области (МФЦ). Досталось Евгению Викторовичу и от саамов, которые недовольны, что охотничьи угодья в Ловозерском районе переданы во владение охотникам из Белгорода.

Вызвавший общественный резонанс вопрос многочисленных ошибок в квитанциях на услугу по обращению с ТКО рассматривался на этой неделе несколько раз. Наши чиновники наступили на старые грабли, так как примерная ситуация была и во время старта сбора средств в Фонд капитального ремонта – ошибки в базах данных, ограниченное число мест для оформления оплаты. Ведь их можно было учесть, тем более, что у нас ни одна компания не производила до этого сбор платежей по числу прописанных в квартире. Можно предположить, что, сотрудники филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт», занимающихся выставлением счетов за электроэнергию, проявили самонадеянность, доверившись своей базе данных по жителям МКД. Но их счета основываются на данных электросчётчиков, а не на число прописанных в квартире. А именно по этим данным и начисляется сумма за твёрдые коммунальные отходы. Возможно, что специалисты гарантирующего поставщика электроэнергии думали, что база данных будет отличаться совсем немного, недовольные людишки повозмущаются и потянутся к ним в офис со справками, постоят часок – другой в очереди, всё и рассосётся. Но вышло не так. Людям надоели бесконечные непродуманные реформы в ЖКХ.

В результате переговоров было выработано решение, которое позволит при обращении потребителей в офисы обслуживания «КолАтомЭнергоСбыт» устранять ошибки в количестве зарегистрированных проживающих в конкретной квартире без перенаправления их за справочными данными в многофункциональный центр.

Для сокращения времени ожидания граждан, обратившихся за разъяснениями по данному вопросу на «горячую линию», региональный оператор должен усилить её работу, добавив ещё один федеральный номер.

Кроме того, будут устранены округления при расчёте, дающие расхождение в одну копейку. Стоимость услуги за месяц для одного проживающего 133,56 рубля. По выявленным ошибкам перерасчёт размера платы за услугу будет произведён в следующем расчётном периоде.

Пришлось заместителю губернатора Евгению Никоре проводить и пресс-конференцию из-за возмущений саамов. Открывая встречу с журналистами, заместитель главы региона напомнил, что областное правительство всегда придерживаются позиции максимальной открытости по отношению к населению Мурманской области. «Когда поступают какие-то сигналы, есть недопонимание, мы стараемся рассказать всё как есть, чтобы не было недомолвок. Один из таких вопросов – формирование земельных участков под охотничьи угодья», – отметил Евгений Никора.

Евгений Никора подчеркнул, что никаких замечаний по проекту схемы охотустройства Мурманской области с выделением участков для организации охотничьего хозяйства не поступило. Был ряд изменений, предложенных оленеводческими хозяйствами «Тундра» и «Оленевод». Эти предложения были учтены. Доработанный проект в июне 2018 года был размещён на сайте правительства Мурманской области в свободном доступе для широкого обсуждения. Затем, поскольку замечаний не поступило, проект был подписан губернатором.

Но это не успокоило некоторых представителей малочисленного коренного народа Кольского полуострова и их защитников. Например, Ольга Мурашко, московский эксперт по делам коренных народов, сообщает, что подобные ситуации с аукционами по охотучасткам происходят от Мурманска до Камчатки. «Это беспредел, противоречащий российскому законодательству, здравому смыслу, и создающий дополнительную социальную напряжённость. Ради чего это делается? Ради коммерческих интересов руководства регионов, удовлетворяющих желания элитных охотничьих клубов и трофейных охотников, не задумываясь о том, что эти желания часто представляют угрозу устойчивому природопользованию, сложившемуся на местах, а также сохранению биоразнообразия в нашей стране», - заявила она.

Инвестиционный форум в Сочи заслонил и серьёзный провал работы Мурманского морского рыбного порта в январе 2019 года. Первый месяц 2019 года оказался рекордно плохим по объёмам доставки рыбы в Мурманский морской рыбный порт. В январе услугами портовиков воспользовались только 27 судов. Грузооборот рыбопродукции составил всего 5,5 тысячи тонн, это почти на 48 процентов ниже уровня прошлогоднего января. Причём львиная доля – отгрузка морепродуктов с холодильников на уходящие за рубеж транспорта, то есть на экспорт. А непосредственно морской грузооборот еле достиг отметки в полторы тысячи тонн. Это, по сути, объемы одного дня работы порта при нормальной загруженности, сообщает пресс-служба ММРП.

- К такому результату привело несколько факторов, - считает главный диспетчер Мурманского морского рыбного порта Виталий Клименков. – Во-первых, многие траулеры не ушли в море из-за отсутствия на борту спутниковой системы «Гонец». Во-вторых, неудачной оказалась промысловая обстановка в Баренцевом море, в первую очередь, из-за зимних штормов. В-третьих, некоторые затянули с оформлением разрешения на промысел или выход в море. В-четвертых, многие рыбопромысловики предпочитают теперь выгружаться на западном берегу залива, а потом уже доставлять рыбу фурами на холодильники порта.

Впрочем, играет свою роль и сохраняющаяся ориентированность заполярных рыбаков на внешний рынок. Так, в 2018 году экспорт с холодильников порта составил 48220 тонн рыбы, ещё 61600 тонн пришлись на долю транзитного экспорта, то есть, судно заходило в Мурманск только ради таможенного оформления, без выгрузки. Статистика января только подтверждает эту тенденцию. Ведь за первый месяц текущего года рыбаки Северного бассейна добыли 25,2 тысячи тонн рыбы. Это, конечно, на 18% меньше показателей на отчётную дату 2018 года, но куда больше доставленного в Мурманск (даже с учётом всех пунктов выгрузки в Кольском заливе). Похоже, постановление правительства РФ № 974, которое обязывает рыбаков с 1 января доставлять всю рыбу, пойманную в Баренцевом море (даже за пределами нашей экономической зоны), в российские порты, просто не работает…

Михаил ВЕСНЕВ.