Ловкость рук и никакого мошенничества – о мире магов расскажет Денис Сидоров

Сегодня, 5 февраля, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

Ловкость рук и никакого мошенничества, или Всё дело в магии. На этот раз мы пригласили в студию микромага и иллюзиониста Дениса Сидорова, который в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет об удивительном мире фокусов и, возможно, даже откроет секрет одного из них. Не пропустите, будет интересный разговор.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.