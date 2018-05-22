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Мурманская область. Арктика22.05.18 14:04

Ловозеро – пуп Кольского полуострова

К проблеме определения географического центра Мурманской области в 2016 году обратился ученик кировской школы № 5 Роман Иванов. Под руководством учителя географии Людмилы Еникеевой он провёл исследование, в котором разными методами определил географический центр Мурманской области.

Исследование было направлено в Мурманское областное отделение Русского географического общества. Выяснилось, что соответствующих памятных знаков в области действительно нет.

Специалисты-картографы Мурманского областного отделения Русского географического общества с помощью современных геоинформационных технологий уточнили местоположение географического центра, провели рекогносцировку на местности и подготовили макет памятного знака. Теперь местоположение географического центра Мурманской области известно. Это точка в селе Ловозеро с географическими координатами 68º 00’ 15” с.ш. 35º 00’ 35” в.д.

Пресс-конференция, на которой выступит Роман Иванов, состоится 23 мая в 13 часов в Информационном центре по атомной энергии на борту атомохода-музеял «Ленин».

Установка временного знака в географическом центре Мурманской области будет проходить в с.Ловозеро в субботу, 26 мая, начало в 14 часов. Постоянный знак будет установлен летом. Дизайн знака разработала мурманская художница Екатерина Гончарова.

Комментарии

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№ 122.05.18 14:20 - МарияТеперь можно уверенно говорить, что Мурманск - это голова Мурманской области, а Кандалакша - пятки...
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Последние комментарии

Мария
22.05.18 14:20
Теперь можно уверенно говорить, что Мурманск - это голова Мурманской области, а Кандалакша - пятки...
Комментарий к новости:Ловозеро – пуп Кольского полуострова
ФунтиК
21.05.18 22:11
Можно гордиться таким энергетическим агрегатом, но с дизайном подкачали основательно. Страшно выглядит атомная установка и по цвету, и по грубой конструкции, поэтому и боятся её в Европе. Надо меньш
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Known
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