Ловозеро – пуп Кольского полуострова

К проблеме определения географического центра Мурманской области в 2016 году обратился ученик кировской школы № 5 Роман Иванов. Под руководством учителя географии Людмилы Еникеевой он провёл исследование, в котором разными методами определил географический центр Мурманской области.

Исследование было направлено в Мурманское областное отделение Русского географического общества. Выяснилось, что соответствующих памятных знаков в области действительно нет.

Специалисты-картографы Мурманского областного отделения Русского географического общества с помощью современных геоинформационных технологий уточнили местоположение географического центра, провели рекогносцировку на местности и подготовили макет памятного знака. Теперь местоположение географического центра Мурманской области известно. Это точка в селе Ловозеро с географическими координатами 68º 00’ 15” с.ш. 35º 00’ 35” в.д.

Пресс-конференция, на которой выступит Роман Иванов, состоится 23 мая в 13 часов в Информационном центре по атомной энергии на борту атомохода-музеял «Ленин».

Установка временного знака в географическом центре Мурманской области будет проходить в с.Ловозеро в субботу, 26 мая, начало в 14 часов. Постоянный знак будет установлен летом. Дизайн знака разработала мурманская художница Екатерина Гончарова.