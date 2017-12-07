Ловозеро, Мончегорск и Мурманск – в числе лидеров всероссийского конкурса «Города для детей»

Организатор конкурса городов России «Города для детей» – Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Ассоциацией малых и средних городов России.

В конкурсе приняли участие 293 города и поселения, в которых органы местного самоуправления уделяют особое внимание комплексной работе с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, помощи семьям с детьми, формированию и сохранению благоприятного семейного окружения для воспитания детей.

Впервые в нынешнем году к участию были приглашены сельские поселения, в этой категории заявки подали 72 конкурсанта. Среди победителей, занявших 3 место, – село Ловозеро.

Город Мурманск был выделен в группе городов «Многолетние успешные лидеры конкурса», город Мончегорск – за развитие форм участия детей в защите своих прав и принятии решений.

Официальное чествование и церемония награждения, на которую приглашены главы и представители всех городов, отмеченных конкурсной комиссией, состоится 19 декабря текущего года в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.