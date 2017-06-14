СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Дорогое тепло, или Готовь сани летом...Ловозеро приглашает познакомиться с национальными видами спорта и бытом саамов
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Мурманская область. Арктика14.06.17 16:06

Ловозеро приглашает познакомиться с национальными видами спорта и бытом саамов

17 июня в селе Ловозеро состоится XXXII традиционный районный праздник «Саамские игры», ставший визитной карточкой Ловозерского района и неотъемлемой частью его культурной жизни. Впервые праздник состоялся 1985 году и с тех пор проводится ежегодно.

Гостей мероприятия ждёт интересная спортивная программа, которая включает в себя соревнования, основанные на особенностях традиционного уклада жизни саамов. Все желающие смогут попробовать свои силы в метании камня, аркана, копья и стрельбе из арбалета. Представительницы прекрасного пола смогут сыграть в женский саамский футбол, в который играют мячом, сшитым из шкуры оленя и набитым его шерстью.

Также гостей праздника ждет яркая концертная программа с участием творческих коллективов Мурманской области и выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества.

В концертной программе примут участие народный самодеятельный коллектив театр саамских традиций «Эллманнт», народный самодеятельный коллектив коми фольклорный ансамбль «Ижма», самодеятельный народный коллектив хор ветеранов «Марьюшка», коллективы проекта «Дом Дружбы», исполнительницы Марина Гринчук и Полина Медведева.

На выставке-ярмарке «Город мастеров» мастера декоративно-прикладного творчества представят традиционные предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней.

Программа праздника: 12.00 – торжественное открытие; 12.30-14.30 – спортивные соревнования: метание камня, стрельба из арбалета, метание аркана, метание копья на дальность; 12.30-14.30 – IV районный конкурс профессионального мастерства по профессии «Резчик»; 12.30-15.00 – командные соревнования по саамскому футболу; 12.30-16.00 – работа выставки-ярмарки декоративно-прикладного творчества «Город мастеров»; 12.30-16.00 – работа уличной фотогалереи «Самь ялл сумь» («Мелодия саамской жизни»); 15.30 – торжественное награждение победителей и призеров спортивных соревнований и конкурса профессионального мастерства по профессии «Резчик».

Ловозерский районный национальный культурный центр совместно с Центром народов Севера приглашает всех стать гостями и участниками традиционного районного праздника «Саамские игры».

Праздничные мероприятия пройдут на площадках у зданий Ловозерского районного национального культурного центра и Северного национального колледжа.

 

 

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