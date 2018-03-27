Ловозеро принимает передвижную выставку «Книги. Время. Люди»

Выставка посвящена 80-летию Мурманской области и Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки. Откроется она 27 марта в Ловозерской межпоселенческой библиотеке.

Во время работы передвижной выставки «Книги. Время. Люди» жителям Ловозера будет представлена уникальная возможность познакомиться с ценными и редкими изданиями из фондов крупнейшей библиотеки области, посвященными истории изучения и освоения Кольского Севера. Выставка будет сопровождаться обзорами изданий и электронными презентациями по темам: «Свидетели времени»: уникальные редкие книги, в том числе из личных библиотек представителей известных дворянских родов императорской России, деятелей науки и культуры XIX - XX вв., оставивших заметный след в истории нашей страны и нашего края, «Мурман и освоение Арктики»: издания из коллекции полярного исследователя А.И. Минеева, издания Главсевморпути, новые издания по освоению Северного морского пути и роли Мурмана в освоении Арктики. Также жители области познакомятся с новыми коллекциями электронной библиотеки «Кольский Север».