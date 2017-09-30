«Ловушка для одинокого мужчины» - Драматический театр Северного флота открывает 83-й сезон

Сегодня драматический театр Северного флота открывает свой 83-й творческий сезон премьерой криминальной комедии «Ловушка для одинокого мужчины», поставленной режиссёром Юрием Сергиенко по одноимённой пьесе французского драматурга Робера Тома.

Несмотря на серьёзные изменения в составе театральной труппы, произошедшие в нынешнем году, репертуар театра по-прежнему насыщен. В этом театральном сезоне артисты драмтеатра Северного флота продолжат показы полюбившимся североморцам спектаклей военно-патриотической направленности, а также классики драматического жанра, такие как пьесы Александра Островского и других российских и зарубежных драматургов.

Современные театральные постановки вызовут интерес зрителей разных возрастов. Утром по воскресеньям в театре Северного флота будут демонстрироваться детские спектакли. По вечерам в выходные дни состоятся показы для школьников и взрослых. Также артисты будут давать выездные спектакли в гарнизонах Северного флота.

В октябре ожидается ещё одна премьера – военная драма по пьесе Светланы Бартоховой «Такая долгая война».

Драматический театр Северного флота является старейшим театром Кольского Заполярья. Он был организован в главной базе Северного флота в Полярном. Первыми его актёрами были военные моряки Северного флота и их жёны. В послевоенное время в театре выступали народные артисты СССР Валентин Плучек и Михаил Пуговкин. В 1963 году театр занял первое место на Всеармейском смотре театров Вооружённых сил СССР.