Лучшая «Красотка пенсионного возраста» оказалась из Оленегорска
В минувшие выходные в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошел областной конкурс красоты среди женщин элегантного возраста. На сцене областного Дворца культуры выступили участницы из Колы, Заозерска, Мурманска, Оленегорска, Полярного и села Териберка. Конкурсантки представили членам жюри визитные карточки, во время которых рассказали о своих увлечениях и интересах.
Как выяснилось, жительницы области увлекаются танцами, краеведением и прикладным искусством, очень любят активный отдых. Прекрасно поют, шью и готовят. Мечтают побывать на других континентах, например - в Австралии.
Претендентки на звание «Красотка пенсионного возраста» продемонстрировали наряды и аксессуары, изготовленные своими руками.
Все талантливые северянки получили дипломы и подарки.
Так, в номинации «Оригинальность» обладательницами дипломов стали Екатерина Ивановна Елисеева из села Териберка и Наталья Ивановна Косарева из города Мурманска.
В номинации «Обаяние» победила Валентина Васильевна Агарина из Оленегорска, а в номинации «Элегантность» - Валентина Васильевна Коханчик из Мурманска.
Лучшими в номинации «Артистичность» стали Зинаида Владимировна Смирнова из Колы и Алевтина Павловна Андреева из Заозерска.
Нелли Павловна Власова из Полярного победила в номинации «Целеустремленность», а Анна Ивановна Лапушор из Оленегорска получила диплом в номинации «Оптимизм».
Победительницами и обладательницами звания «Красотка пенсионного возраста» стали Валентина Васильевна Агарина из Оленегорска и Зинаида Владимировна Смирнова из Колы.