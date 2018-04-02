Лучшая «Красотка пенсионного возраста» оказалась из Оленегорска

В минувшие выходные в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошел областной конкурс красоты среди женщин элегантного возраста. На сцене областного Дворца культуры выступили участницы из Колы, Заозерска, Мурманска, Оленегорска, Полярного и села Териберка. Конкурсантки представили членам жюри визитные карточки, во время которых рассказали о своих увлечениях и интересах.

Как выяснилось, жительницы области увлекаются танцами, краеведением и прикладным искусством, очень любят активный отдых. Прекрасно поют, шью и готовят. Мечтают побывать на других континентах, например - в Австралии.

Претендентки на звание «Красотка пенсионного возраста» продемонстрировали наряды и аксессуары, изготовленные своими руками.

Все талантливые северянки получили дипломы и подарки.

Так, в номинации «Оригинальность» обладательницами дипломов стали Екатерина Ивановна Елисеева из села Териберка и Наталья Ивановна Косарева из города Мурманска.

В номинации «Обаяние» победила Валентина Васильевна Агарина из Оленегорска, а в номинации «Элегантность» - Валентина Васильевна Коханчик из Мурманска.

Лучшими в номинации «Артистичность» стали Зинаида Владимировна Смирнова из Колы и Алевтина Павловна Андреева из Заозерска.

Нелли Павловна Власова из Полярного победила в номинации «Целеустремленность», а Анна Ивановна Лапушор из Оленегорска получила диплом в номинации «Оптимизм».

Победительницами и обладательницами звания «Красотка пенсионного возраста» стали Валентина Васильевна Агарина из Оленегорска и Зинаида Владимировна Смирнова из Колы.