Лучшая пятёрка – подведены итоги I этапа мониторинга открытости бюджетных данных муниципальных образований Мурманской области в 2019 году

Министерством финансов Мурманской области проведён первый этап мониторинга открытости бюджетных данных муниципальных образований. В ходе данного этапа оценивались показатели, отражающие открытость данных по первоначально принятому решению о бюджете муниципального образования на 2019 год (на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов). Проведена оценка: характеристик первоначально утвержденного бюджета муниципального образования Мурманской области, размещенного в открытом доступе на сайте муниципального образования; «Бюджета для граждан», разработанного на основе решения о бюджете муниципального образования; общественного участия.

Лидерами по I этапу мониторинга открытости бюджетных данных стали: поделили 1-5-е места г.Мурманск, г.Апатиты с подведомственной территорией; ЗАТО г.Североморск; Ковдорский район и Кольский район – у всех по 30 баллов.