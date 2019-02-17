Лучше сидеть дома – проезд по некоторым дорогам закрыт

В Мурманской области в связи с ухудшением погодных условий (сильная метель, плохая видимость) 17 февраля с 9.00 закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32 км до посёлка Туманный и автоподъезд к селу Териберка до улучшения погодных условий.

С 3 часов ночи закрыт проезд на Федеральной дороге Р-21 «Кола» км 1470 - км 1510 ( от развилки на г.Заозерск до Спутника) ( сильный ветер, снег, метель, нулевая видимость). Из-за сильной метели и сложных погодных условий с 2 часов ночи закрыт и проезд на автомобильной дороге Заполярный – Сальмиярви.