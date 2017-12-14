Лучше «Виагры» - рождаемость в регионе будут повышать деньгами

Вчера в Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по вопросам безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО под председательством Михаила Ильиных. В нём приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой, представители поискового движения. Михаил Ильиных проинформировал членов комитета о результатах недавно прошедшего выездного совещания на объектах безопасности региона. Он отметил, что ряд вопросов, возникших в ходе мероприятия, требуют решения на законодательном уровне.

За многолетнюю добросовестную работу и вклад в патриотическое воспитание молодого поколения на заседании комитета членам Мурманской региональной общественной организации «Координационный совет поисковых отрядов Мурманской области по поиску и захоронению воинов Красной Армии, павших в Великой Отечественной войне «ДОЛГ» были вручены Благодарственные письма Думы.

- Вы делаете великое дело с любовью к своему труду и горячим желанием восстановить правдивые страницы истории, имена павших бойцов, - обратился к поисковикам Сергей Дубовой. Он особо отметил работу, которую организация проводит по патриотическому воспитанию молодежи.

Слова благодарности за нелегкий и благородный труд поисковикам также высказал председатель данного профильного комитета Думы Михаил Ильиных.

В этот же день в региональном парламенте прошло заседание комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодежи и спорту под председательством Ларисы Кругловой. Депутаты обсудили проект закона «О ежемесячной денежной выплате при рождении первого ребёнка до достижения им возраста полутора лет» и предложили Думе принять его во втором чтении и окончательной редакции.

Право на ежемесячную выплату в размере 14 тысяч получат женщины - граждане РФ, постоянно проживающие на территории Мурманской области, родившие первого ребёнка в возрасте до 26 лет.

Как пояснила Лариса Круглова, это одна из мер, направленная на повышение рождаемости в регионе и улучшение демографической ситуации.

Депутаты также рассмотрели вопрос о начале формирования общественной молодёжной палаты при региональном парламенте. Комитет рекомендовал областной Думе предложить правительству региона, Общественной палате и Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области» делегировать своих представителей в состав палаты. Депутатам регионального парламента предложено внести кандидатуры для назначения представителей от областной Думы в состав молодёжной палаты.